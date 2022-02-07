На морском дне нашли неизвестные формы жизни

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дно океана насыщено формами жизни, многие из которых еще не открыты наукой науке. Ученые сделали такое открытие, сделав анализы образцов ДНК из глубоководных отложений, сообщает "МИР24".

Образцы отложений находились в разных регионах земного шара. Итоги показали, что на дне примерно в три раза больше живых организмов, чем было принято считать ранее. Две трети из них еще не определены.

Глубинное дно океана занимает более половины поверхности Земли и является средой обитания для наименее изученных экосистем. Ученые отметили, что им предстоит открыть не просто новые виды, а целые эволюционные линии и семейства. В ходе предыдущих исследований они проанализировали образцы ДНК, собранные в толще воды. Анализ донного осадка позволил получить новые сведения о морском биоразнообразии.

Исследовательская группа секвенировала ДНК из 418 образцов морского дна, собранных из всех основных океанических бассейнов в период с 2010 по 2016 год, и сравнила их с существующими данными о ДНК из остальной части океана. Они уточнили, что идентифицировали не отдельные виды, а группы видов, такие как семейства и отряды.

Оказалось, что большую часть ДНК с морского дна нельзя отнести ни к одной известной группе на древе жизни. Следовательно, ее обладатели относятся к еще не открытой категории.-0-