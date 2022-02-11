На нефтехимическом заводе в Республике Корея произошел взрыв

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На нефтехимическом заводе в южнокорейском городе Йосу произошел взрыв, в результате которого четыре рабочих погибли и еще четверо получили ранения, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на местную полицию.

Взрыв произошел на заводе Yeochun NCC Co. в Йосу, который находится примерно в 320 км к югу от Сеула. Предположительно, во время инцидента на месте находились восемь человек.

Полиция и пожарные полагают, что взрыв произошел во время тестирования заводской системы теплообмена. Точная причина взрыва устанавливается.-0-