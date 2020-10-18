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18 октября 2020, 19:18

На Оби столкнулись две баржи - произошел разлив нефтепродуктов

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА /. Разлив нефтепродуктов в результате вызванного порывом ветра столкновения двух барж произошел на Оби в Томской области. Разлив локализован, сообщает ТАСС со ссылкой на Западно-Сибирскую транспортную прокуратуру.

По предварительным данным, 18 октября в затоне Оби возле села Каргасок из-за усиления ветра порожнюю баржу оторвало от берега, она столкнулась с другой баржей с нефтью. "В результате столкновения судов произошел разлив нефтепродуктов в акваторию затона из-за пробоины в одном из восьми танкеров баржи. Разлив локализован", - говорится в сообщении.

Объем попавших в реку нефтепродуктов не уточняется. Пробоина оперативно устранена. В результате происшествия никто не пострадал. В настоящее время идет сбор нефтепродуктов.-0-

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