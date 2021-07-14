На Олимпиаде официальные делегации освобождены от обязательного карантина

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Официальные спортивные делегации на Играх XXXII Олимпиады в Токио (спортсмены и тренеры) освобождены от обязательного карантина, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

Перед прилетом в Японию каждый участник Игр должен сделать два ПЦР-теста за 96 и 72 часа до вылета, установить приложения OCHA и COCOA, загрузить результаты тестов в OCHA и сгенерировать QR-код, которые необходимо предоставить иммиграционным службам по прилету.

Как отметил шеф белорусской официальной спортивной делегации на Играх Дмитрий Довгаленок, прибывший уже в Токио, для участников в аэропортах Ханэда и Нарита выделен отдельный олимпийский коридор, чтобы ускорить процедуру прохождения досмотра, однако необходимо быть готовым к тому, что в аэропорту придется провести около 3 часов и также сдать один экспресс ПЦР-тест.

Путь от аэропорта до Олимпийской деревни занимает порядка 1 часа.

"Деревня полностью готова для приема атлетов. Здесь соблюдаются строгие карантинные меры, в первую очередь, обязательное ношение защитных масок. Каждый из спортсменов и тренеров получит специальные пробирки со штрих-кодом для ежедневной сдачи тестов", - отметил Дмитрий Довгаленок.

Шеф миссии отметил высокую экологичность Игр.

"Организаторы максимально используют возобновляемые источники энергии и переработку материалов. К примеру, постаменты и подиумы сделаны из пластиковых отходов, олимпийский факел сделан из переработанного алюминия, а кровати для спортсменов произведены из перерабатываемого картона и выдерживают до 200 килограммов веса", - рассказал Дмитрий Довгаленок.

На Играх XXXII Олимпиады в Токио Беларусь представят 109 атлетов в 20 видах спорта. Старты в столице Японии пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.-0-