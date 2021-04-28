На оружейном заводе в Болгарии произошел пожар

28 апреля, Минск/ Корр.БЕЛТА/. Пожар произошел на оружейном заводе "Аркус" в городе Лясковец области Велико-Тырново на севере Болгарии, сообщает телекомпания bTV со ссылкой на полицию Велико-Тырново, возгорание на складе металлических заготовок потушено, пострадавших нет.

По данным телекомпании, причиной пожара стала неисправность электрического оборудования на складе. 40 сотрудников предприятия были эвакуированы. Опасности взрывов не было.

"Аркус" - частная оружейная компания, продукция которой предназначена на экспорт. Предприятие имеет лицензию на торговлю оружием и товарами двойного назначения. В "Аркусе" работают около 2,5 тыс. человек, ее годовая прибыль превышает $1 млн. Фирма выпускает гранатометы, гранаты, снаряды, взрыватели и пистолеты по стандартам НАТО.-0-