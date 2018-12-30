На острове Бали проснулся вулкан Агунг

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На острове Бали 30 декабря произошло очередное извержение вулкана Агунг, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение индонезийского Центра по предотвращению вулканических и геологических катастроф.

Извержение сопровождалось выбросом пепла на высоту в два с половиной км.

Индонезийские власти повысили уровень опасности до трех баллов из четырех возможных и расширили опасную зону до четырех км. По предварительной информации, пострадавших нет. Аэропорт острова работает в штатном режиме.

Вулкан Агунг - самая высокая точка острова (2997 м), он считается священной горой у местных жителей. Последний раз он извергался в конце июня 2018 года.-0-