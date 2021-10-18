На острове Ла-Пальма вулкан уничтожил почти 2 тыс. зданий

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Извержение вулкана на острове Ла-Пальма, начавшееся 19 сентября, продолжается, сообщает телеканал Sky News.

Президент Канарских островов Анхель Виктор Торрес, ссылаясь на информацию экспертов, сказал: "Нет никаких признаков того, что извержение закончится в ближайшее время". Он добавил, что острова находятся во власти вулкана. Только он может решить, когда это закончится.

По данным Национального географического института Испании, 17 октября на остров обрушилось более 40 подземных толчков разной силы, самая большая из которых составила 4,3 балла. Потоки лавы продолжают литься из вулкана, из-за чего уже более 742 га земли выжжено и почти 2 тыс. зданий уничтожено. Большая территория покрыта вулканическим пеплом, и шлейф пепла по-прежнему достигает высоты в несколько миль.

К настоящему времени около 7 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома, разрушено почти 59,5 км дорог.-0-