На острове Пальма дополнительно эвакуируют 1300 человек из-за вулкана

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Испании дополнительно эвакуируют 1300 человек на острове Пальма. У вулкана Кумбре-Вьеха открылась новая трещина, передает МИР 24.
Аварийные службы фиксирует взрывную активность и ждут нового извержения. Население и фермеры острова несут колоссальные убытки. Извержения уничтожило около 15% годового производства бананов, основной сельскохозяйственной культуры острова. Работу могут потерять около пяти тысяч человек.
Работы по очистке пострадавших городов остановлены. Пожарные отступают. Облако пепла простирается на четыре километра. Авиакомпании объявили о временном прекращении полетов на остров. Кумбре-Вьеха начал извергаться 19 сентября. Тысячи тонн лавы разрушили почти 400 домов. Свои жилища уже покинули около шести тысяч человек.-0-