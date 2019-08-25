На острове Самос начался лесной пожар

25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Греческие пожарные тушат лесной пожар на острове Самос, который возник 24 августа вечером в районе Месокампос. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Пожарную охрану Греции.

На острове возникли два огненных фронта - в труднодоступной горной местности и в районе пляжа Гликориза. С огнем борются пожарные расчеты в составе 31 пожарного на 13 транспортных средствах, а также четыре пеших группы, переброшенные на Самос по воздуху. До 20:00 по местному времени в тушении участвовали четыре пожарных самолета и два вертолета, которые непрерывно сбрасывали воду на источники огня.

По сведениям местных властей, к позднему вечеру ситуация улучшилась. Но, как сообщил телеканал " target="_blank" rel="nofollow">ANT1, в превентивных целях была проведена эвакуация в пяти гостиницах. Огонь жилым постройкам не угрожал, но была большая задымленность. Людей вывозили на судах с двух местных пляжей. В операции участвовали катера Береговой охраны и портовых служб, два судна Frontex, а также частные катера. Всего по морю было эвакуировано 70 человек. Сотни туристов из отелей были эвакуированы на туристических автобусах.

В Греции в эти дни столбик термометра поднимается до 37 градусов, в отдельных районах штормовой ветер. По сообщению Пожарной охраны, за последние сутки в стране возникли 56 лесных пожаров, которые тушили 693 пожарных на 273 пожарных машинах, а также 21 пешая группа и 88 добровольцев. Были задействованы десятки пожарных самолетов и вертолетов.-0-