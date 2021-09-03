На Паралимпиаде в Токио 12 новых случаев заражения коронавирусом

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тесты на коронавирус 12 человек на Паралимпийских играх в Токио показали положительный результат за последние сутки. Об этом говорится в отчете оргкомитета "Токио-2020", сообщает ТАСС.

Ни одного случая инфицирования среди спортсменов не выявлено. Как отмечается в отчете оргкомитета, заразились восемь подрядчиков, два волонтера, один человек, связанный с проведением соревнований, и один рабочий.

Паралимпийские игры в Токио завершатся 5 сентября.-0-