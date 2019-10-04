На парламентских выборах в Австрии победила партия Курца

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На досрочных парламентских выборах в Австрии, которые прошли 29 сентября, победила консервативная Австрийская народная партия (АНП), возглавляемая бывшим канцлером страны Себастьяном Курцем, сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle .

Согласно официальным итогам выборов, обнародованным 3 октября, АНП набрала 37,5% голосов. Таким образом, партия Себастьяна Курца получила даже больше голосов, чем на предыдущих выборах 2017 года, прибавив 6 процентных пунктов. На втором месте - социал-демократы (СПА) с 21,2% голосов, теряющие 5,7 процентного пункта. Для них это худший результат в истории партии.

Следом идет правопопулистская Австрийская партия свободы (АПС), которую поддержали 16,2% голосовавших. Правопопулисты потеряли сразу 10 процентных пунктов в сравнении со своим результатом двухлетней давности. Следом идут австрийские "Зеленые" с 13,9% и либеральная "Новая Австрия" - 8,1% голосов.

Главный вопрос по итогам голосования в том, будет ли вновь сформирована правящая коалиция при участии АНП и АПС.

Ранее переходное правительство во главе с первой женщиной - канцлером Австрии Бригитте Бирляйн в соответствии с конституцией подало президенту Александру Ван дер Беллену прошение об отставке после досрочных выборов в Национальный совет (нижняя палата парламента). Глава государства поручил этому правительству временно исполнять обязанности до формирования нового кабинета. Ожидается, что в ближайшее время Александр Ван дер Беллен поручит лидеру победившей политической партии вести переговоры о формировании нового правительства.-0-