На парламентских выборах в Грузии победила правящая партия

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правящая партия "Грузинская мечта" одержала победу во всех 17 одномандатных округах в Грузии, где 21 ноября состоялся второй тур парламентских выборов. Об этом сообщает местное информационное агентство Black Sea Press.

"Грузинская мечта" фактически была единственной партией, которая участвовала во втором туре. Ее оппоненты бойкотировали выборы 21 ноября. Они призвали своих сторонников игнорировать голосование.

Право голоса во втором туре выборов было более чем у 2,1 млн граждан страны. Явка на момент закрытия участков составила 26,29%, свою позицию зафиксировали 562 664 избирателя.

По итогам двух туров выборов "Грузинская мечта" получает в парламенте десятого созыва 90 из 150 мандатов. Остальные 60 мест распределились между восемью оппозиционными партиями. Это "Единое национальное движение", принимавшее участие в выборах в блоке с коалицией "Сила в единстве", "Европейская Грузия", "Лело для Грузии", "Альянс патриотов", "Стратегия Агмашенебели", "Гирчи", "Граждане" и Лейбористская партия.-0-