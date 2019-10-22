На парламентских выборах в Канаде победила Либеральная партия Трюдо

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Либеральная партия премьер-министра Канады Джастина Трюдо победила на парламентских выборах, однако не сможет сформировать правительство большинства. Результаты выборов обнародованы на официальном сайте Национальной избирательной комиссии Канады.

Уточняется, что Либеральная партия одержала верх в 156 из 338 округов, заручившись поддержкой 33% избирателей. На втором месте - Консервативная партия Канады, победившая в 120 округах (34,5% голосов). Далее следует "Квебекский блок", одержавший верх в 32 округах (7,9% голосов).

Всего в Канаде 338 избирательных округов - по числу мест в Палате общин (нижней палате парламента). Для формирования правительства большинства партии-победительнице необходимо выиграть выборы как минимум в 170 округах, уточняет ТАСС. Таким образом в стране по итогам нынешнего волеизъявления будет сформировано правительство меньшинства.

На выборах 2015 года либералы победили в 184 округах (39,5% голосов избирателей), а консерваторы получили поддержку в 99 (31,9%). За ними следовали Новая демократическая партия (44 округа, 19,7%), "Квебекский блок" (10 округов, 4,7%) и "зеленые" (4,3%).-0-