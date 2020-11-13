На парламентских выборах в Мьянме победила правящая партия

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правящая партия "Национальная лига за демократию" (НЛД) во главе с государственными советником и министром иностранных дел Мьянмы Аун Сан Су Чжи победила на парламентских выборах в стране. Об этом свидетельствуют опубликованные результаты избирательной комиссии, сообщает ТАСС.

НЛД получила более 320 требуемых мест в парламенте страны. Таким образом, партия сможет выбрать президента и сформировать следующее правительство Мьянмы. Согласно предварительной информации избиркома, НЛД получила 368 мест в парламенте, распределение остальных 42 продолжается. Что касается поддерживаемой военными Партии солидарности и развития Союза, считавшейся главным конкурентом НЛД, то она получила около 24 мест.

Парламентские выборы в Мьянме состоялись 8 ноября на фоне второй волны распространения коронавирусной инфекции и действующих в этой связи ограничений. На данный момент в стране зафиксированы более 65,5 тыс. инфицированных, вылечились 49,5 тыс. человек, 1,5 тыс. умерли. Чтобы избежать массового скопления людей, было организовано досрочное голосование, в результате миллионы людей в возрасте свыше 60 лет проголосовали заранее.

Предыдущие парламентские выборы в Мьянме прошли пять лет назад, 8 ноября 2015 года. "Национальная лига за демократию" под руководством Аун Сан Су Чжи одержала на них убедительную победу. В общей сложности в обеих палатах парламента партия была представлена 390 депутатами, что позволило ей контролировать политическую ситуацию в стране.

28 марта 2018 года новым президентом Мьянмы был избран Вин Мьин, бывший спикер нижней палаты парламента и представитель НЛД. Его кандидатуру поддержало большинство членов Национального законодательного собрания страны, которое избирает президента.

В нынешних условиях роль президента в Мьянме сводится к церемониальным функциям, поскольку основная власть принадлежит лидеру правящий партии. При этом Аун Сан Су Чжи не может стать президентом, поскольку на высший государственный пост в стране не имеют права претендовать люди, чьи родственники имеют гражданство других государств. Аун Сан Су Чжи является вдовой британского ученого, а двое ее сыновей имеют подданство Соединенного Королевства и живут в Лондоне.-0-