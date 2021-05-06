На Пекин обрушилась песчаная буря

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пятая в этом году песчаная буря из Внутренней Монголии в четверг достигла Пекина, в воздухе сильно ощущаются пыль и песок, сообщают РИА Новости.

К 13.40 пекинскому времени (8.40 мск), по данным метеорологической службы Пекина, ветер в городе заметно усилился. На западе китайской столицы порывы достигали 7-8 баллов, видимость на дорогах составляла 3-5 км. Ранее метеорологическое бюро Пекина опубликовало "синий" уровень предупреждения в связи с надвигающейся песчаной бурей и сильным ветром.

Власти рекомендовали жителям выходить на улицу только в случае крайней необходимости, не парковать автомобили вблизи больших деревьев и высотных зданий, детсадам и школам рекомендовано прекратить все занятия и мероприятия на открытом воздухе.

Первая в этом году и самая сильная за последние 10 лет песчаная буря произошла в Пекине 15 марта, когда качество воздуха резко ухудшилось и загрязнение достигло опасного для здоровья уровня, вторая произошла 28 марта, третья - 15 апреля, а четвертая - 26 апреля.

Эксперты объясняют высокую частоту песчаных бурь в Пекине погодными условиями: в марте в районах происхождения песка было сравнительно тепло, а осадков мало, что и стало основной причиной возникновения песчаных бурь. Наблюдения показывают, что в этом году в районах происхождения песка снежного покрова было меньше, чем обычно бывает в текущем сезоне.-0-