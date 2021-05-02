На первомайских демонстрациях в Берлине пострадали 30 полицейских

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 240 человек задержаны в Берлине в субботу на первомайских демонстрациях, которые вечером переросли в беспорядки. Пострадали 30 полицейских, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию телеканала RBB.

В течение дня в германской столице состоялось около 20 мирных акций. Беспорядки начались после вечерней манифестации в округе Нойкельн-Кройцберг, в которой участвовали от 8 до 10 тыс. человек.

Шествие продлилось чуть больше часа. После этого полицейские остановили поток, так как участники не соблюдали эпидемиологические правила - были без масок и не сохраняли дистанцию.

Примерно через полчаса после этого в толпе кто-то зажег дымовую шашку и кинул в сотрудников полиции бутылки. Затем радикалы свалили в кучу деревянные паллеты и электросамокаты и подожгли их. На протяжении 10 минут полицию продолжали забрасывать бутылками. Это сопровождалось стычками радикалов с полицией и задержаниями. Ближе к полуночи ситуация нормализовалась.-0-