На пляже Флориды восемь человек пострадали от удара молнии

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Восемь человек попали под удар молнии на пляже города Клируотер американского штата Флорида, проинформировал телеканал CNN .

По данным телеканала, один из пострадавших едва не умер - после удара молнии у 40-летнего мужчины произошла остановка сердца. Сейчас он находится в больнице в критическом состоянии.

Пострадали еще семь человек, среди которых двое иностранных туристов. Все они получили легкие ранения, трое от госпитализации отказались.-0-