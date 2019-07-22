На пляже Флориды восемь человек пострадали от удара молнии

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Восемь человек попали под удар молнии на пляже города Клируотер американского штата Флорида, проинформировал телеканал
По данным телеканала, один из пострадавших едва не умер - после удара молнии у 40-летнего мужчины произошла остановка сердца. Сейчас он находится в больнице в критическом состоянии.
Пострадали еще семь человек, среди которых двое иностранных туристов. Все они получили легкие ранения, трое от госпитализации отказались.-0-
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