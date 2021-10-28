На пляже в Мексике обнаружили несколько сотен мертвых черепах

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На пляже в штате Оахака на юге Мексики нашли около 300 мертвых морских черепах, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Milenio.

Отмечается, что погибшие черепахи принадлежали к виду, который находится под угрозой исчезновения.

"Число мертвых черепах достаточно большое. Согласно предварительным результатам, они задохнулись, застряв в рыболовных сетях, которые используют браконьеры", - сообщила газете Элена Рохас, глава управления по охране окружающей среды, энергетике и устойчивому развитию Оахаки.

По словам специалиста, мертвых пресмыкающихся выбросило на побережье течением. Расследование обстоятельств массовой гибели редких животных начнется в ближайшее время.-0-