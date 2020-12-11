На побережье Каспийского моря нашли более 270 мертвых тюленей

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специалисты территориального управления Росрыболовства в Дагестане с 6 по 10 декабря обнаружили на побережье Каспийского моря 272 мертвых краснокнижных тюленя, сообщает ТАСС.

Больше всего мертвых тюленей нашли на участке от Махачкалы до устья реки Сулак. "Мы не исключаем, что могут быть обнаружены еще, так как это только те тюлени, которых прибило к берегу на исследованной территории", - сказала представитель ведомства.

В пресс-службе Росрыболовства возможной причиной гибели животных назвали инфекционные заболевания вирусного или бактериального происхождения на фоне неблагоприятных гидрометеорологических условий. До момента гибели тюленей в этом районе в течение 15 дней наблюдалась штормовая погода. В настоящее время продолжают выяснять причины смерти животных.

Каспийский тюлень, или каспийская нерпа, - единственное млекопитающее Каспийского моря. В 2008 году Международным союзом охраны природы этому животному был присвоен статус находящегося под угрозой исчезновения. В 2015 году в Дагестане принята программа по сохранению данного вида. В 2020 году каспийский тюлень был занесен в Красную книгу России.-0-