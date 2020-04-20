На побережье Сицилии проснулся вулкан Этна

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Крупнейший в Европе вулкан Этна на побережье Сицилии начал извержение утром 19 апреля. Видео и фото извержения со столбом дыма транслирует местный телеканал и публикуют очевидцы в социальных сетях, сообщает БЕЛТА.

Ученые из Национального института геофизики и вулканологии Этненской обсерватории отметили, что их приборы зарегистрировали резкое усиление внутренней энергетической системы Этны. Из трещины на юго-восточном склоне потекла раскаленная лава. Над жерлом - огромный столб дыма и пепла, который достигал нескольких километров в высоту.

Пока угрозы нет ни для людей, ни для авиации. Власти решили сейчас не эвакуировать жителей близлежащих поселений, тем более что их от вулкана отделяет пустынная местность. А в аэропорту в Катании и без того действует ограниченный режим из-за эпидемии.

В прошлый раз столбы дыма и потоки лавы жители острова наблюдали в середине марта.

Этна - самый высокий действующий вулкан в Европе. В июне 2013 года внесена в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. В марте 2017 года в ходе очередного извержения вулкана на Сицилии пострадали десять человек.-0-