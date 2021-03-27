На подавление COVID-протестов в столице Нидерландов потратили более 5 млн евро

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Меры реагирования на незаконные демонстрации против коронавирусных ограничений обошлись правоохранителям Амстердама в 5,5 млн евро. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на NOS.

"Привлечение полиции во время демонстраций на Музейной площади в Амстердаме стоило в целом более 5,5 миллиона евро", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с 17 января правоохранители 11 раз привлекались к наведению порядка во время акций на Музейной площади в центре Амстердама, где люди протестовали против карантина. В полиции указали, что при этом сотрудников отрывали от расследования преступлений, работы в патрульных бригадах, предоставления экстренной помощи.

В Амстердаме на Музейной площади задержали более 150 участников акций против карантинных ограничений. Поскольку митингующие не собирались расходиться по требованию полиции, против них применялись водометы.-0-