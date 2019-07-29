На похоронах в северо-восточной Нигерии убиты 65 человек

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 65 человек погибли в результате вооруженного нападения на похоронную церемонию в северо-восточной Нигерии, сообщает
По информации местных властей, нападение произошло во время церемонии захоронения в районе Нганзай (штат Борно). Во время налета вооруженной группировки на процессию погиб 21 человек, еще 44 были убиты, когда местные жители начали преследовать нападавших. Также сообщается о 10 раненых в результате вооруженной атаки, восемь из них получили тяжелые травмы и госпитализированы в местную больницу.
Ведется расследование. В нападении подозревается воинствующая исламистская группировка "Боко Харам".-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.2576 BYN
|2.26 BYN
|2.265 BYN
|USD
|2.0271 BYN
|2.032 BYN
|2.034 BYN
|RUB
|3.2128 BYN
|3.195 BYN
|3.205 BYN