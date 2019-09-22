На полигоне в Арыси снова прогремел взрыв - ранены 10 саперов

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На полигоне у города Арысь в Казахстане во время плановых подрывных работ сдетонировал боеприпас. До данным Минобороны, ранены 10 саперов, сообщает "МИР 24" .

Все они отправлены в полевой госпиталь, их жизни ничего не угрожает. Военные выполняли работы по ликвидации последствий взрыва, который произошел на складах военной части 24 июня.

Тогда боеприпасы начали взрываться после пожара. Погибли три человека, около 90 были госпитализированы. В городе ввели режим чрезвычайной ситуации, около 45 тысяч человек были эвакуировали.-0-