На пожаре в отеле Кипра погибла туристка, 10 человек пострадали

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Одна туристка погибла и еще 10 пострадали на пожаре в отеле северной части Кипра. Об этом сообщает газета Cyprus Mail.
Пожар произошел в курортном комплексе LA Hotel & Resort. Погибшая - 71-летняя туристка из Великобритании. Издание сообщает, что она приехала на курорт с мужем. По информации издания, перед пожаром супруги предположительно поссорились. Власти расследуют причины пожара.
LA Hotel & Resort находится в приморском городке Лапитос западнее Кирения. Огонь охватил 11 гостиничных номеров, постояльцы были эвакуированы. Их разместили в других отелях.-0-