На президентских выборах в Гане лидирует действующий глава государства

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Действующий президент Ганы Нана Акуфо-Аддо лидирует на выборах главы государства после подсчета результатов в 250 избирательных округах из 275, сообщает ТАСС со ссылкой на нигерийскую газету Premium Times.

Согласно предварительным результатам, представленным избирательной комиссией Ганы, за действующего главу государства проголосовали 6 375 560 избирателей, за его основного конкурента и бывшего президента страны Джона Драмани Махама - 5 879 737. Подсчет голосов завершается.

В президентских выборах в Гане 7 декабря участвовали 12 кандидатов. Для Наны Акуфо-Аддо и Джона Драмани Махама они стали третьими. В 2012 году победил Махама, в 2016-м - Акуфо-Аддо.

Одновременно 7 декабря прошли и парламентские выборы. На них лидирует возглавляемая Акуфо-Аддо Новая патриотическая партия.

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные полиции, в Гане в связи с выборами был зафиксирован 21 инцидент, включая шесть с использованием огнестрельного оружия. В результате погибли пять человек.-0-