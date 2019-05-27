На президентских выборах в Литве победил Гитанас Науседа

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Литве состоялись выборы президента. По данным всех 1972 избирательных участков, победу одержал Гитанас Науседа, набравший более 65% голосов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на портал delfi.lt .

Второй тур президентских выборов прошел в воскресенье, 26 мая. Явка, по данным Главной избирательной комиссии, составила 53,43%. Это ниже, чем в первом туре выборов две недели назад, но выше, чем во втором туре президентских выборов в 2014 году.

Как отмечается, по сравнению с первым туром количество сторонников Науседы увеличилось более чем вдвое. Избранный президент обещал стараться работать с парламентом и правительством, чтобы уменьшить социальное отчуждение в стране. Также Гитанас Науседа упомянул, что готов смягчить риторику в отношении России, если Москва изменит свое поведение с Украиной.-0-