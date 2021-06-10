На президентских выборах в Перу победил Педро Кастильо

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представитель леворадикальной партии "Свободное Перу" Педро Кастильо одерживает победу на президентских выборах в стране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные, опубликованные в четверг Национальным офисом избирательных процессов (ЦИК) южноамериканской республики по результатам обработки 100% протоколов второго тура голосования.

Подсчитано пока чуть более 99,2% бюллетеней. За Кастильо проголосовал 8 800 081 избиратель (50,198%). Его оппонентку Кейко Фухимори из правой партии "Народная сила" поддержали 8 730 535 избирателей (49,802%).-0-