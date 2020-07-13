На президентских выборах в Польше побеждает действующий лидер страны Анджей Дуда - экзитпол

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во втором туре президентских выборов в Польше побеждает действующий глава государства Анджей Дуда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные экзитпола, который проводился исследовательским центром Ipsos.

Социологи подсчитали на основе данных 90% региональных избирательных комиссий, что баллотирующийся на второй срок Анджей Дуда набрал 51% голосов. У второго кандидата на пост президента - мэра Варшавы Рафала Тшасковского (представляет оппозиционную партию "Гражданская платформа") - согласно предварительным данным, 49% голосов.

Ранее была информация о том, что Анджей Дуда набрал 50,8%, а Рафал Тшасковский - 49,2%.

Официальные итоги выборов Государственная избирательная комиссия обнародует сегодня. При этом в Ipsos сообщают, что статистическая погрешность их опросов находится на уровне около 1%.-0-