На президентских выборах в Румынии ожидается второй тур

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Румынии 10 ноября состоялся первый тур президентских выборов. Согласно данным экзитполов, победу в нем одерживает действующий президент Румынии Клаус Йоханнис, сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle .

По предварительным подсчетам, Клаус Йоханнис набрал 39% голосов избирателей, чего не хватит для общей победы. 24 ноября в Румынии должен состояться второй тур президентских выборов, в котором действующий глава страны выступит против Виорики Дэнчилэ. Она представляет Социал-демократическую партию (PSD) и до недавнего времени занимала пост главы правительства. В первом туре Виорика Дэнчилэ набрала 22,5% голосов. За час до закрытия избирательных участков явка избирателей составила 46,3%.

Виорика Дэнчилэ была премьер-министром Румынии с января 2018 года. 10 октября она была снята с должности после одобрения парламентом страны вотума недоверия правительству. Ее преемником стал Людовик Орбан, председатель Национал-либеральной партии (PNL), которая поддерживает Клауса Йоханниса. Последователи действующего президента Румынии надеются, что борьба с коррупцией, регресс в которой подвергается критике со стороны ЕС, вновь наберет обороты. Клаус Йоханнис также заявил, что обязуется вместе с новым правительством улучшать инфраструктуру, облегчать доступ к фондам ЕС и реформировать государственные службы, такие как здравоохранение и образование.-0-