На пропавшей в Индонезии подлодке закончился запас кислорода

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минувшей ночью закончился запас кислорода на пропавшей в Балийском море индонезийской дизельной подводной лодке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника штаба ВМС Индонезии адмирала Юдо Маргоно.

В настоящее время индонезийские спасатели продолжают поиски субмарины KRI Nanggala-402 и ожидают прибытия иностранных кораблей и самолетов. По предварительным данным, пропавшая в минувшую среду подлодка, может находиться на расстоянии примерно 90 км от северного побережья острова Бали. Ранее сообщалось, что спасателям удалось зарегистрировать на глубине 50-100 м электромагнитное излучение, источником которого может быть субмарина.

Пропавшая подводная лодка принимала участие в торпедных пусках в акватории Балийского моря и 21 апреля перестала выходить связь, на ее борту находится 53 человека.-0-