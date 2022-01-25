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25 января 2022, 23:39

На протесте предпринимателей в Киеве пострадали более 20 человек

Фото rbc.ua
Фото rbc.ua

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В результате столкновений участников акции протеста предпринимателей с правоохранителями возле Верховной рады в Киеве пострадали более 20 человек, в том числе полицейские. Об этом сообщает РБК-Украина.

Несколько сотен представителей малого и среднего бизнеса собрались во вторник у здания Верховной рады в Киеве с требованием принять законы, которые упростят их работу, в частности, отменить обязательное использование кассовых аппаратов. Во время акции протеста митингующие пытались ворваться в здание, в результате чего произошли столкновения между предпринимателями и полицией.

"В результате действий митингующих 18 полицейских и 3 участников акции получили телесные повреждения разной степени тяжести", - говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Киева.

Участники акции, которые отказывались выполнять требования правоохранителей и совершали противоправные действия, были задержаны.-0-

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