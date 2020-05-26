На разработку вакцины от коронавируса собрано уже более 9,5 млрд евро

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глобальная кампания, организованная Еврокомиссией, помогла собрать уже 9,5 млрд евро на разработку вакцины от коронавируса. Об этом сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle со ссылкой на председателя ЕК Урсулу фон дер Ляйен.

"Замечательный результат, мы достигли первой крупной вехи марафона "Глобальный ответ" (GlobalResponse), возглавляемого Еврокомиссией", - написала Урсула фон дер Ляйен в своем Twitter 26 мая.

Урсула фон дер Ляйен организовала международную онлайн-конференцию доноров 4 мая. На первом этапе было собрано 7,4 млрд евро, затем частные лица, фонды и правительства продолжили делать пожертвования. США отказались от участия в этом мероприятии.

Цель инициативы - согласовать на глобальном уровне исследования с целью разработки вакцин и лекарств от COVID-19. Как только такие препараты будут созданы, они станут доступны всем странам, в том числе беднейшим, заверяют участники кампании.

Общее число зараженных COVID-19 в мире, согласно последним данным сайта Worldometers, превысило 5,6 млн. С момента вспышки скончались 348 тыс. человек. На первом месте по числу зараженных в мире находятся США, на втором - Бразилия, на третьем - Россия.-0-