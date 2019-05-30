На Рейне опрокинулась лодка - погибли три человека

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лодка перевернулась на Рейне недалеко от населенного пункта Оттенхайм в приграничном районе Германии и Франции. Погибли три человека, в том числе шестилетний ребенок. Об этом сообщила 30 мая газета
По информации издания, немецкие и французские спасатели ищут еще одного ребенка. По предварительным сведениям, все погибшие - граждане Германии. В спасательной операции участвуют три вертолета, суда, привлечены водолазы.
Пока непонятно, на территории ФРГ или Франции случилась трагедия. По данным издания
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