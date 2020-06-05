На реках в Норильске установили 9 заграждений протяженностью более 1 км

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специалисты установили 9 боновых заграждений на реках в Норильске для предотвращения дальнейшего разлива дизельного топлива, попавшего в воду. Как сообщили ТАСС в оперативном штабе, их протяженность составляет более 1 км.

"Завершены работы по установке девяти боновых заграждений протяженностью 1150 м, семь из них - в 3 км выше по течению от устья реки Амбарная, еще две линии дополнительных боновых заграждений - в месте выхода реки Пясина из озера Пясино", - сказал собеседник агентства. По его словам, всего в Норильск доставлено 20 т боновых заграждений.

Группировка по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Норильске увеличена с 300 до почти 500 человек, ликвидацией последствий аварии занимаются представили различных министерств, служб и структур.

На данный момент откачено почти 300 т топлива, утилизировано свыше 26 т нефтепродуктов, сорбентом обработана площадь в 4,6 тыс. кв.м. Также сорбент применяется для утилизации собранного топлива. Кроме того, в промышленный отвал на территории ТЭЦ-3 вывезено более 3 тыс. т загрязненного грунта. Спасатели будут использовать 64 мобильные емкости при ликвидации последствий разлива.

Первый вице-президент - операционный директор компании "Норникель" Сергей Дяченко назвал возможной причиной аварии в Норильске потерю прочности грунта. Ранее глава МЧС РФ Евгений Зиничев заявил, что причиной разгерметизации резервуара для хранения дизельного топлива стало проседание свай фундамента.

29 мая на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара разлилось более 21 тыс. куб.м нефтепродуктов на площади 180 тыс. кв.м, которые попали в грунт и водные объекты. 3 июня стало известно, что предельно допустимая концентрация вредных веществ на водных объектах в Норильске превышена в десятки тысяч раз, в грунт попало около 6 тыс. т нефтепродуктов, в водные объекты - порядка 15 тыс. т. В этот же день президент России Владимир Путин одобрил введение режима ЧС федерального уровня.-0-