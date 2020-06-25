На Родосе 9-летняя девочка потеряла сознание от голода в очереди за хлебом

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На греческом острове Родос 9-летняя девочка потеряла сознание от голода, ожидая, когда мама купит хлеб. Инцидент вызвал широкий резонанс в обществе, сообщает E-Radio Greece.
По данным радиопортала, мать девочки до пандемии коронавируса работала в отеле. Когда власти ввели карантинные меры, отель, как и многие другие объекты сферы услуг в стране, был закрыт. В результате женщина лишилась работы. Пособие, которое она получает, не хватает на то, чтобы прокормить двоих детей.
По словам президента ассоциации гостиничных служащих острова Танасиса Стамулиса, Родос сегодня "мертв". Почти все местные гостиницы остаются закрытыми, и дальнейшая их судьба остается неизвестной. В настоящее время на острове без работы остаются 20 тыс. сотрудников отелей и столько же сотрудников сферы питания. Чтобы прокормиться, люди продают ценные вещи.
В связи со складывающейся ситуацией Танасис Стамулис призвал правительство оказать помощь всем работникам отелей, пока работа гостиничного бизнеса не будет возобновлена.-0-