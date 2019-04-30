На Ровенской АЭС ликвидировано возгорание трансформатора

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На открытой площадке Ровенской АЭС в Украине вечером 29 апреля произошел пожар, сообщает Укринформ со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"В 21 час. 07 мин. произошло возгорание трансформатора на открытой территории распределительного устройства на территории Ровненской АЭС", - говорится в сообщении ГСЧС. Отмечается, уже в 22.05 силами ГСЧС пожар был ликвидирован. К его тушению привлекались 36 спасателей и десять единиц техники.

Подчеркивается, что жертв и пострадавших нет, радиационный фон в пределах нормы.-0-