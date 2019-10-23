На руднике в Красноярском крае погибли трое рабочих, возбуждено уголовное дело

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели трех человек на руднике "Таймырский" в Красноярском крае. Об этом говорится размещенном на сайте СК РФ заявлении, сообщает ТАСС.

Инцидент произошел 22 октября. Тела трех работников были обнаружены в 16.30 по местному времени на отметке 1345 м рудника "Таймырский". По данным краевой администрации, больше пострадавших нет. По информации МЧС РФ, обрушения на руднике не было. Обстоятельства произошедшего выясняются.

"Следственными органами Следственного комитета России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть трех лиц")", - говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что причиной смерти могло стать отравление неизвестным веществом. По версии следствия, 22 октября двое сотрудников спустились в горную вентиляционную выработку транспортного заезда на глубине 1345 м для проверки объекта. Через несколько часов, когда мужчины не вернулись, на их поиски отправился горный мастер. После того как все трое перестали выходить на связь, на их поиски отправилась группа, которая и обнаружила погибших. Назначены три судмедэкспертизы.

Рудник "Таймырский", расположенный в Норильском промышленном районе, был введен в эксплуатацию в 1982 году. В состав рудника входят шахта "Известняковая" и Кайерканский угольный разрез. "Таймырский" считается одним из самых глубоких рудников на Евразийском континенте, так как из-за особенностей залегания рудного тела добыча ведется со стволов, находящихся на глубине 1450 м. Это одно из крупнейших добывающих предприятий РФ, где постоянно эксплуатируется более 150 км горных выработок.-0-