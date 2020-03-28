На рынке США возникли отрицательные цены на нефть

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В США из-за падения спроса в условиях пандемии производители сернистой нефти не могут найти на нее покупателей, сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на Bloomberg.

Одна из американских компаний сообщала о готовности платить 19 центов за каждый баррель сырой нефти Wyoming Asphalt Sour, который вывезут из ее хранилища. Этот сорт углеводородов очень сложно обрабатывать из-за большого количества примесей. Поэтому его цена ниже, чем у эталонных Brent и WTI. Кроме того, из-за удаленности месторождений от морских портов его сложно транспортировать потребителям. Чтобы избежать остановки добычи, хозяевам месторождения приходится доплачивать за отгрузку.

Падение цен на нефть связывают с резким сокращением ее потребления из-за экономического спада, вызванного пандемией коронавируса. Предприятия уменьшают объемы переработки нефти. Это вынуждает часть продавцов снижать стоимость.-0-