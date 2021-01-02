На рынке в Сирии произошел взрыв - есть погибшие

2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заминированный автомобиль подорван террористами на рынке Сук-эль-Ходра в городе Рас-эль-Айн в провинции Хасеке на северо-востоке Сирии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство SANA.
Есть погибшие и раненые среди мирных жителей. Машины скорой помощи прибыли на место происшествия и забирают пострадавших.
Пограничный Рас-эль-Айн находится под контролем турецких войск и поддерживаемых Анкарой формирований сирийской вооруженной оппозиции.
Ранее поступили сообщения о взрыве в одноименном административном центре провинции Хасеке, где террорист бросил гранату в толпу рабочих на рыночной площади. Ранения получили не менее 20 человек.-0-