На Сахалине произошел разлив нефтепродуктов на площади 10 тыс. кв.м

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специалисты зафиксировали разлив нефтепродуктов, который произошел во время распиливания старого судна в Анивском заливе на Сахалине, сообщает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал областного правительства.

"В закрытой морской бухте южного ковша морского порта г.Корсаков подрядной организацией проводились работы по распиловке старых судов. При распиле произошел разлив нефтепродуктов в акваторию бухты на площади 10 тыс. кв.м", - говорится в сообщении. Работы по распиловке судна приостановлены, утечка больше не наблюдается. Дальнейшее распространение нефтепродуктов в открытом море не зафиксировано.

К месту разлива выехала группа в составе шести специалистов от Сахалинского филиала ФГБУ "Морспасслужба", спасатели ГУ МЧС России по региону, а также спасатели из Корсакова со всем необходимым оборудованием. Всего привлечено 15 человек и четыре единицы техники. Специалисты продолжают проверку на наличие новых очагов загрязнения.-0-