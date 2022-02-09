На Сахалине произошло землетрясение магнитудой 5,1

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сейсмологи сегодня в 9.29 (1.29 по московскому времени) зарегистрировали на Сахалине землетрясение магнитудой 5,1. Об этом сообщили ТАСС в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.
"Землетрясение произошло на глубине 13 км, магнитуда 5,1. Эпицентр располагался в 24 км от города Макарова на Сахалине", - рассказали в филиале.
Через две минуты после этого землетрясения последовал второй толчок магнитудой 4,3 с эпицентром в 16 км восточнее озера Айнского на Сахалине. Толчки ощутили местные жители в Углегорском, Макаровском, Поронайском и Томаринском районах острова.-0-