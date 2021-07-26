На Сардинии бушуют лесные пожары

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На итальянском курортном острове Сардиния в Средиземном море бушуют лесные пожары, сообщает Deutsche Welle.

Около 1,2 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома в коммуне Ористано на западе острова. Кроме того, десятки туристов уехали с прибрежного курорта Порто Алабе.

"Это беспрецедентная катастрофа", - заявил губернатор региона Кристиан Солинас. По его словам, около 20 тыс. га уже охвачены пламенем.

По данным пожарной службы, около 7,5 тыс. сотрудников задействованы в оказании помощи в эвакуации. По данным местных СМИ, пришлось вывозить в том числе пациентов одного из медицинских учреждений.

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо обратился к другим европейским странам за помощью. Два самолета из Франции и два из Греции уже прибыли для оказания помощи в тушении пожаров.-0-