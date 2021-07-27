На север Италии обрушились сильный ветер и град, пострадали три человека

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сильный ветер и град обрушились на север Италии, три человека пострадали, сообщает итальянская газета La Repubblica.

Серьезный ущерб нанесен области Эмилия-Романья. Град повредил десятки автомобилей на шоссе, соединяющем Парму и Милан. Кроме того, из-за снижения видимости произошло несколько крупных ДТП.

В окрестностях Пармы сильным ветром валило деревья, повреждены линии электропередачи. Значительный урон нанесен сельскохозяйственным угодьям и строениям.

Синоптики предупреждают, что сложные погодные условия в регионе сохранятся на протяжении сегодняшнего дня. Прогнозируются сильный ветер и грозы.-0-