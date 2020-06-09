На севере Афганистана обрушилась шахта

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В провинции Саманган на севере Афганистана предположительно в результате взрыва обрушилась шахта. Под завалами остаются около 20 рабочих, сообщается в Twitter афганского телеканала TOLONews.

Инцидент произошел около 11.00 по местному времени в районе Дара-э-Суф. Местные жители сообщили, что в результате обрушения погибли не менее 30 человек, еще 12 получили ранения, однако чиновники не подтвердили эту информацию.

Губернатор района Дара-э-Суф Султан Али заявил, что на место происшествия направлены спасатели. Ни один из предположительно находящихся в ловушке шахтеров пока не извлечен.

Обстоятельства происшествия выясняются, начато расследование.-0-