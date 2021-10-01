На севере Афганистана произошли взрывы и перестрелка

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Серия мощных взрывов произошла в городе Чарикар, административном центре северной афганской провинции Парван. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местный телеканал Afghanistan International.

По информации телеканала, в послеобеденное время в городе, который расположен примерно в 70 км от Кабула, прогремели взрывы, после чего началась перестрелка.

Как рассказал телеканалу Tolo News представитель захватившего власть в Афганистане радикального движения "Талибан" Билал Карими, боевики группировки "Исламское государство в Хорасане", которая является ответвлением экстремистской организации "Исламское государство" (ИГ), организовали подрыв транспортного средства, принадлежавшего талибам, после чего началась перестрелка.

"В результате организованной нами спецоперации по поимке преступников были задержаны два подозреваемых, еще несколько боевиков ликвидированы", - указал Билал Карими, добавив, что среди талибов около пяти человек получили ранения.

Помимо этого, как проинформировал катарский телеканал Al Jazeera, еще один подрыв принадлежащего "Талибану" автомобиля произошел на юге афганской столицы. Спецслужбами талибов задержаны двое подозреваемых в организации взрыва.

В течение последних недель несколько подобных инцидентов имели место в северо-восточной провинции Нангархар. В результате взрывов и вооруженных нападений, организованных боевиками ИГ, погибли не менее 15 человек, среди которых члены "Талибана" и мирные жители.-0-