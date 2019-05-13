На севере Эквадора перевернулся автобус: 9 человек погибли

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девять человек погибли и 36 получили ранения в результате дорожно-транспортного происшествия в провинции Карчи, расположенной в северной части Эквадора на границе с Колумбией. Об этом сообщает колумбийская газета El Heraldo .

Авария произошла 12 мая. По невыясненным пока причинам пассажирский автобус, выполнявший рейс по маршруту Тулкан-Баньос, съехал с дороги и перевернулся.

Последствия ДТП были оперативно устранены. Как сообщает местная полиция, большинство пострадавших - граждане Эквадора, среди раненых также есть выходцы из Колумбии и Венесуэлы. По информации колумбийской газеты El Comercio , четверо госпитализированных находятся в критическом состоянии, еще 16 имеют более легкие травмы.

Водитель автобуса, согласно данным записи видеонаблюдения, сбежал с места происшествия. Ведется расследование.-0-