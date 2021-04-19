На севере Филиппин 13 человек погибли при падении автомобиля в канал

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. 13 человек погибли в результате ДТП вблизи города Табук провинции Калинга на севере Филиппин, сообщает Синьхуа со ссылкой на местную полицию.

По информации правоохранителей, в машине были 15 человек, большинство из них - родственники. Авто упало в оросительный канал, когда они возвращались домой с пикника.

Все пострадавшие были доставлены в местную больницу, где 13 из них скончались, несмотря на усилия врачей. Среди жертв семеро детей в возрасте от 3 до 6 лет. Состояние двоих выживших оценивается как стабильное.

Полиция расследует причины трагедии.-0-