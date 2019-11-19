На севере Филиппин из-за тайфуна "Рамон" эвакуированы 5,5 тыс. человек

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В провинции Кагаян на севере Филиппин эвакуированы около 5,5 тыс. человек из-за тайфуна "Рамон", сообщает агентство новостей PNA (Philippine News Agency).

По данным местных властей, пострадавшие находятся в пунктах эвакуации, которые развернуты в зданиях домов и школ. В 11 городах провинции закрыты учреждения образования, зафиксированы сходы оползней, которые нарушили транспортное сообщение в некоторых районах. Города Санта-Ана и Гонзага остались без электричества, в городе Илаган мост закрыт для движения.

По прогнозам специалистов, в ближайшее время штормовая погода затронет провинции Батанес, Апаяо, Калинга и другие.-0-