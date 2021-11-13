На севере Греции построят мини-Голливуд

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В пятницу в рамках 62-го международного кинофестиваля, который проходит в Салониках с 4 по 14 ноября, состоялась презентация крупной киностудии для съемок зарубежных кинофильмов, сообщает ТАСС.

Согласно проекту создания киностудии региона Центральная Македония, строительство помещений которой началось около городка Терми в пригороде Салоник, кинокомплекс расположится на территории площадью 15 тыс. кв.м., а общая площадь его зданий составит 25 тыс. кв.м.

Планируется, что тут будет создана собственная киностудия наподобие Голливуда - с восемью павильонами, сотнями сотрудников и миллионами евро в виде инвестиций. Строительство должно было начаться еще в 2019 году, но из-за пандемии затянулось и стартовало только этим летом.-0-