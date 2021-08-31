На севере Индии 68 человек скончались от неизвестной вирусной лихорадки

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее 12 детей стали жертвами неизвестной вирусной лихорадки в индийском северном штате Уттар-Прадеш за сутки. Общее число жертв эпидемии болезни достигло 68 человек, 40 из которых дети, сообщает "МИР 24".

По данным органов здравоохранения Уттар-Прадеша, данные приблизительны, поскольку в статистические данные не попадают умершие от лихорадки в частных больницах и скончавшиеся дома, не обратившиеся за помощью к врачам граждане.

Очаг вирусной лихорадки находится в западных районах Уттар-Прадеша, а наибольшее число заболевших отмечено в сельской местности районов Агры, Матхуры и Фирозабада. Росту числа инфицированных способствуют высокая влажность и превышающая норму температура. В некоторых районах для госпитализации заболевших не хватает мест в больницах, больных с симптомами вирусной лихорадки приходится перевозить из деревень в города и госпитализировать в предназначенные для лечения заразившихся коронавирусом клиники.

По словам экспертов, основными причинами возникновения и распространения вирусной лихорадки является несоблюдение жителями норм санитарии и гигиены, а также москиты, которые размножаются в заболоченных водоемах и реках.-0-